إدارة World Music Awards تنوه بنجاح “الأصل مصري” لـ تامر حسني

متابعة بتجـــــــــرد: هنأت إدارة World Music Awards – جوائز الموسيقى العالمية (ميوزيك أوورد)، النجم المصري تامر حسني على نجاح أحدث أغنياته “الأصل مصري”، والتي طرحها بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE في إعلان دعائي خاص بشهر رمضان الحالي. ونوهت الصفحة الرسمية لجوائز World Music Awards بحقيق فيديو الإعلان مشاهدات تخطت الملايين في وقت قصير جدًا على طرحه عبر موقعي “يوتيوب” و”فيسبوك”. أغنية “الأصل مصري” من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع علي فتح الله، والإعلان يحمل رسالة تؤكد قدرة المصريين على التكاتف والصمود وقت الأزمات، من خلال لوحات فنية رائعة تم تصويرها بالكامل داخل نهر النيل بما يمثله من رمز لامتداد الخير والصمود وتحدي الصعاب.

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