جنيفر أنيستون غاضبة: عليكَ اللعنة.. شكرًا.. وداعًا!

متابعة بتجـــــــــرد: أعربت الممثلة الأميركية الشهيرة جنيفر أنيستون عن غضبها من الحال التي وصل إليها الناس بسبب فيروس كورونا الذي مرّت أكثر من ثلاثة أشهر على انتشاره عالمياً.

ونشرت صورة قديمة لها عبر صفحتها على “إنستغرام”، عبّرت فيها عن انزعاجها الشديد ممّا آل إليه الوضع بشكل عام بسبب الفيروس، فظهرت رافعةً إصبعها الأوسط.

وعلّقت بالقول: “فيروس كورونا العزيز، عليك اللعنة، رجاءً هل يمكنك أن تنصرف؟ شكراً، وداعاً”.