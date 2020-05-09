عاصفة رفض لاختيار الإخوانية توكل كرمان بـ"حكماء فيسبوك"

رفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختيار شركة "فيسبوك" بعض الشخصيات الداعمة للإرهاب وتنظيم الإخوان الإرهابي ضمن مجلس مراقبة المحتوى الخاص بالموقع، ومنهم اليمنية توكل كرمان.

وأغضب قرار إدارة "فيسبوك" رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلقوا هاشتاقات ترفض قرار "فيسبوك" ومنها: "أرفض توكل كرمان في مجلس حكماء فيسبوك"، و"أرفض مجلس حكماء فيسبوك".

وأعرب المغردون عن رفضهم واستنكارهم الشديد لتولي تلك الإخوانية البارزة في اليمن تلك المهمة والتي بالتأكيد ستسخرها لتصفية الحسابات مع معارضيها كعادتها.





وتصدرت الهاشتاقات قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وانتشرت آلاف التعليقات المنتقدة للقرار.

وأكدت ناشطة تدعى "ساندرا علي" رفضها اختيار توكل كرمان ورفض مجلس حكماء فيسبوك إجمالا بعد هذا القرار الصادم.

كما رفض آخر يدعى "محمد مرعي" اختيار توكل كرمان عبر حسابه قائلا: "أرفض وجود توكل كرمان بمجلس حكماء فيسبوك كونها لا تتقبل رأي الآخرين وغير مستقلة".



وقال مشارك آخر يدعى سامي صالح: "علينا أن نتحد ونرفع اعتراضنا على هذا الاختيار، الكل يرفع خطابا من حسابه، للشركة الأم وليس لفيسبوك الشرق الأوسط"، وطالب بوضع صيغة عامة للخطاب.

ومن بين الرافضين لتوكل كرمان "هاني راجي" الذي قال في تغريدة على حسابه: "فيسبوك عمل لجنة أخلاقيات عليا حط فيها مدام توكل كرمان للإشراف على البوستس التي تخص منطقتنا".

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وتابع: "هذا معناه إعطاء إشراف على فيسبوك مصر للإخوان مباشرةً، هي عدوة صريحة لأنظمة سياسية من مصر للسعودية للإمارات، إما سيتم حذفها من اللجنة أو مصير فيسبوك سيكون الإغلاق".

"مدحت السعيد" ربط في تغريدة على حسابه بين توكل كرمان وخراب اليمن قائلا: "بنت الخرمان جعلت اليمن السعيد خربان لا تصلح لشيء غير الإرهاب ودمار الأوطان"، مصحوبا بالهاشتاق الرافض لاختيارها.

وطرح حساب باسم "المصري" تساؤلا في تغريدة له قائلا: "هل أصبحت مواقع السوشيال ميديا يحكمها المرتزقة الإرهابيون الخونة. من تكون توكل كرمان لتكون بهذا المنصب وتتحكم في الآراء والكلمات؟!".

بدورها قالت سارة الحسن: "نرفض انضمام المرتزقة توكل كرمان إلى مجلس الإشراف في فيسبوك وسيعتبر هذا سقطة في حق الموقع".

وأكد البعض أن توكل تتمتع بالديكتاتورية في فرض الرأي وأنها بالتأكيد ستستعمل منصبها الجديد في تصفية الحسابات مع معارضيها.

ويعتبر مجلس الإشراف العالمي على محتوى ما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو أول هيئة لإدارة محتوى الإنترنت من نوعها، بعدما أنفقت شركة "فيسبوك" حوالي 130 مليون دولار على المجلس، والذي سيعمل على تقديم مراجعة مستقلة لقرارات الإشراف على المحتوى.

واعتبر الكثير من المغردين على حساباتهم أن يكون اختيار توكل كرمان "نقطة سوداء" في هذا المجلس، إذ إنه معروف عنها انتماؤها لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما أنه معروف عنها استقواؤها بالخارج ضد وطنها، وتدعيمها خراب اليمن عن طريق مساندة مليشيات الحوثي الإرهابية.

وكانت توكل كرمان قد دفعت بآلاف الشباب إلى ساحات الاعتصام عام 2011، لكنها باعت اليمن بعد أشهر من أجل تكوين إمبراطورية إعلامية خاصة بها في إسطنبول.

وكانت توكل كرمان أكبر المستفيدين من احتجاجات 11 فبراير/شباط 2011، حيث استطاعت من خلال دماء الشباب اليمنيين الوصول إلى جائزة نوبل للسلام التي فازت بها بالمناصفة في العام ذاته.