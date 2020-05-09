هند القحطاني تنشر محادثة بين أبناءها ووالدهم.. والجمهور: وين الخصوصية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته نجمة السوشال ميديا هند القحطاني، ظهرت فيه برفقة أولادها أثناء تواصلهم مع والدهم عبر الهاتف.

وأظهر مقطع الفيديو الأبناء وهم يتحدثون لأبيهم عن طريق الهاتف بعد أن تركوا السماعة الخارجية “سبيكر” مفتوحة، حيث ألقى السلام على طليقته هند وردت عليه قائلة “هلا” .

وسأله ابنه معاذ عن حاله وعن الوجبات التي يتناولها على الإفطار في رمضان لحوم أم دجاج، كما سأله هل هو يجلس مع جدته حالياً.

وأظهر مقطع الفيديو تناغم الأسرة في جو عائلي، رغم طلاقها من والد أبناءها، وهو ما دفع لأذهان بعض متابعيها الشك في تراجع هند وطليقها عن قرار الطلاق الذي اتخذاه منذ فترة.

ووجد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا من جانب المتابعين حيث جاء في التعليقات: حبيت سنابة عيالها وهم يكلمون ابوهم مو حرام ان يكونون بعاد عنه ياليت ابوهم يرجع امهم وعفا الله عما سلف"

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وقال آخر: "هند القحطاني كالعادة مو لاقية سالفة تورجينا انها كول مع أبو عيالها"

وانتقدت بعض التغريدات انتهاك هند لخصوصية أبنائها علقت إحدى الناشطات " ماخلت خصوصية لاولادها! حتى وهم يكلمون ابوهم تصورهم، يمكن يبون يقولون كلام ماينزل بسناب تشات خليهم في حالهم!

وكعادتها لابد للقحطاني من إثارة الجدل دائما، حيث كانت قد أعلنت الناشطة السعودية مؤخرا عن أنها تبحث عن قصة حب تعيشها وتقع فيها مع شاب، لكنها تعرضت للسخرية من المغردين على موقع تويتر.

وظهرت القحطاني في مقطع فيديو وهي تتصنع البكاء قائلة: "أريد حبيبا.. أريد أن أحب وأنحب.. ألا حب يباع فأشتريه؟ آه والله أقسم بالله لما أشوف اتنين والله ما أحسدهم.. أغبطهم.. لما يكونوا مع بعض ويتضح عليهم الحب وخاصة إذا كانت أشكالهم حلوة.. كشخات ونضاف هو وسيم وهي جميلة وتحس علاقتهم راقية".

يشار إلى أن هند القحطاني أُم لأربعة أطفال وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيا مستنكرين ما حل بها، وتعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.