روان بن حسين تصدم متابعيها بحلق شعر طفلتها بالشفرة.. والجمهور ينتقدها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، متابعيها بحلق شعر مولودتها التي لم تكمل الشهر الرابع من عمرها، باستخدام الشفرة.

ونشرت روان بن حسين عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام" فيديو يجمعها بطفلتها أثناء قيام الحلاق بحلاقة شعرها ، وعلقت على الفيديو، كاتبة: "أقرع مقيرع طاح بالطاسه"، فأثارت الجدل بين متابعيها، فقالت إحدى المستخدمات: "ليش عملتي بشعرها هيك؟".

وكتب مستخدم يدعى منصف: "أنا من ليبيا انقولك، نعيما على ابننا البار.. بس والله حرام الحليق بالموس، يعني الحمد لله ما غلط الحلاق وانه فنان"، وعلقت أخرى تدعى سلسبيل: "ليش تحلقو ف البنية شن يعني أو عادات وتقاليد مافهمتش اهنايا ماعندنا هكي".

وفي سياق آخر، قطعت روان بن حسين، مؤخرا، جميع الشكوك التي طاردتها بشأن حملها خلال الأشهر الماضية، بعد أن وضعت مولودتها الأولى والتي أسمتها "بيلالونا"، لترد على كافة الشائعات التي انتشرت عبر مواقع السوشال ميديا، وأكدت أيضا أن زوجها هو رجل الأعمال الليبي يوسف مقريف، والذي سبق وأن انتشرت خلافاتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير قبل زواجهما، وقاما بالتشهير ببعضهما بسبب خيانته لها، ثم اعتذرا لبعضهما.

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وكانت روان بن حسين قد فاجأت جمهورها في شهر أغسطس الماضي بأنها تزوجت، وأخفت الخبر ولم تعلنه؛ لأنها تؤمن بإبقاء تفاصيل حياتها العائلية خاصة دون مشاركتها مع أي كان، وقالت روان عبر سناب شات: "الكثير من النجمات تزوجن وأنجبن دون أن يكشفن عن أزواجهن أو تفاصيل حياتهن الخاصة مع الجمهور، ولهذا أحببت أن يكون زواجي خاص فيني".

وأكدت الفاشينيستا الكويتية أن زوجها لا يملك أي حسابات على السوشال ميديا، وقالت: "إلى جميع الأشخاص الذين يبحثون عن زوجي في مواقع التواصل، أؤكد لكم أنه لا يملك أيا منها".

وروان بن حسين عاشت مع أسرتها معظم حياتها في بريطانيا، وتلقت تعليمها الجامعي في جامعة ويستمنستر في لندن، وحصلت منها على إجازة في الحقوق، وتعد عارضة أزياء وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقارب الـ 4 ملايين شخص على إنستغرام؛ إذ أطلقت علامة تجارية خاصة بها باسم House of rawan، لمنتجات ومستحضرات التجميل.