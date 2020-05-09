مكسيم خليل بمشهد جدلي: "لازم ينوجد وباء يميت نصف البشرية"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحاول الفنان السّوري مكسيم خليل خلال مسيرته الفنية أن يؤدي أدواره بأعماله بعيداً عن النمطية.

يلعب مكسيم خليل في هذا الموسم الرمضاني بمسلسل "أولاد آدم"، شخصية إعلامي شهير يدعى "غسان"، متزوج من القاضية "ديما" التي تلعب دورها الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن.

أثار الفنان السّوري مكسيم خليل الجدل بين متابعين العمل بشخصيته التي تحتوي على شرّ دفين وحقد على العالم، ومن الممكن أن نطلق على شخصيته حكماً بالـ "العدمية"، وهو مصطلح فلسفي يصف حالة من فقدان أي معنى أو قيمة للحياة.

ويغلب على شخصية مكسيم خليل في مسلسل "أولاد آدم" الأنانية والتفكير المطلق بالذات "أنا ومن بعدي الطوفان"، ويلاحظ المتابع للعمل حبّ "غسان" لتصوير نزواته مع النسّاء بالتصرفات ذاتها.

اهتم مكسيم خليل بإظهار الشخصية التي تعاني من مشاكل نفسية بشيء من الاختلاف، فغسان يعشق نفسه لدرجة إلى أنه ينظر إلى نفسه بالمرآة ويصور نفسه دوماً وهو يتحدث عن قيمه المختلفة إلى جانب حمله للـ "مصاصة" بشكل يعطي انطباع للمتابع بأن هذه الشخصية تعاني من اضطرابات.

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لكن اللافت هو مشهد مكسيم خليل وهو يتحدث عن نظرية يؤيدها وهي هجوم وباء على الأرض حتى يقلل من أعداد البشر عليها.

وفي المشهد الذي عُرض بالحلقة الـ 16 من مسلسل "أولاد آدم"، تحدث "غسان" (مكسيم خليل) لكاميرته الشخصية عن تصور علمي يقول أن "سرعة التوالد البشري هي أكبر بكثير من قدرة الطبيعة على تلبية حاجاته".

وقال "غسان": "إذا بدنا نضل نخلف متل الأرانب رح نوصل لمطرح مافي أكل وشرب على هاد الكوكب لهيك في نظرية بتقول إنه لازم ينوجد وباء يميت نصف البشرية لحتى يقدر النص التاني يأكل ويشرب.. ولحتى الجنس البشري ما يختفي.. وأنا من أنصار هالبشرية".

وبرر "غسان" في المشهد تأيده لتلك النظرية قائلاً: "أحياناً الخراب هو أحسن طريقة للحفاظ على البقاء.. وأحياناً القتل هو أحسن طريقة للحفاظ على الحياة".

اللافت أن سياق الأحداث متجه نحو غرق الإعلامي الشهير بالعمل في شر أعماله، لكن مكسم خليل صرح بأن الحلقات المقبلة ستكون كفيلة بجعل الجمهور يكره هذه الشخصية أكثر من قبل، مبيناً بأن القادم غير متوقع.

العنوان العريض لمسلسل "أولاد أدم" هو أنّ جميع البشر خطّاؤون، التساؤل هنا ما الذي ستحمله أحداث العمل في الحلقات القادمة بعد سرقة هاتف "غسان" الذي يحتوي على كافه أسراره الشخصية التي يخفيها عن أقرب الناس إليه؟