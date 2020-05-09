خالد المريخي ينتقد التركيز على مفاتن الممثلات بدراما رمضان.. وهذ ما قاله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتقد الشاعر السعودي خالد المريخي، المسلسلات الرمضانية بسبب عدم احترامها لحرمة الشهر الكريم، وذلك بسبب عرضهم لأشياء لا يصح عرضها وخاصة في رمضان ووقت الإفطار.

وعبر المريخي، خلال منشور له على حسابه الشخصي بموقع تويتر، عن استيائه من المشاهد التي يتم فيها التركيز على مفاتن الممثلات في أي عمل درامي من أجل النجاح.

ونشر الشاعر السعودي مقطع فيديو يقول فيه: "من حسنات هالسنة في رمضان أنه حزنني عن المسلسلات.. فالسنوات اللي فاتت لو مرت لقطة يعنى.. ما أشوف مسلسلات بس لما أقعد مع ناس وقت الفطور ويشغلون فأسكت بس أتنرفز لما أشوف بعض اللقطات؛ لأنهم صار لهم كام سنة للأسف لا يحترمون الشهر الفضيل ولا يحترمون وقت الإفطار".

وتابع المريخي ملقيا اللوم على المخرجين: "تلاقى المخرج كل نص المسلسل حاطط على مفاتن الممثلات اللي معه "close" يعنى يقرب الكاميرا.. يا أخي عيب يا أخي قبل العيب حرام .. الله يسود وجهك إذا كان قصدك إنك تبغي نجاح ففي مسلسلات كتير نظيفة وناجحة".

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وتفاعل معه المتابعون بالتأييد على كلامه، قائلين: "الحمد لله قدر الإمكان أحاول ما أتابعها"، و"بيض الله وجهك "، و"كلام جميل جدا وفى محله.. الله يثبتك يا خالد ويكثر من أمثالك "، و" أشهد بالله أنك صادق "، و" أغلب المسلسلات الخليجية من ثمان سنين كلها عرض أزياء أو يحاول غش الناس بفكر هابط ".

وعلق آخرون: "أعتقد أنت الشاعر الوحيد اللي يدافع عن الدين فى ضل أن البعض تهمهم الماديات والنفاق الاجتماعي.. عسى اللى جابوك للجنة "،" كلام فى محله "،" والله إن وضع المسلسلات مخيس".

وكان "المريخي" (سعودي الأصل) وحاصل على جنسية كويتية، في وقت سابق، أعلن تنازله عن الأخيرة قبل نحو 10 سنوات، مثيرًا قضية المزدوجين.