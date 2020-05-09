إنجي علي: طارق العريان استأذني قبل زواجه من أصالة.. وتعرضت للخيانة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الإعلامية المصرية إنجي علي، إنها لا تربطها أي علاقة عاطفية مع الفنان أحمد السعدني، مؤكدة أنه والفنان أحمد رزق بمثابة أخوة وأصدقاء لها.

وعن زواج طلقيها طارق العريان بأصالة، قالت انجي خلال حلولها ضيفة ببرنامج شيخ الحارة: "محدش خد طارق مني إحنا سبنا بعض، وبعد فترة طويلة اتجوز، ومفيش حاجة بينا دلوقتي، واستحالة الدنيا ترجع زي زمان، ولا أنا ولا هو حاليا بنفكر في الموضوع".

وأضافت: "طارق كان أول راجل في حياتي وحبيته جدا، وسألني قبل الزواج من أصالة".

وعن معرفتها بوجود مشاعر إعجاب من أصالة بطارق خلال زواجه منها قالت: "لم أشعر بإعجاب أصالة بطارق خلال زواجنا، ورحلة إسبانيا كانت لتصوير كليب يا مجنون، ولم أر وجود إعجاب بينهما، هما من قالا ذلك في البرامج، ويمكن توجيه السؤال لهما".

وتابعت: "الناس تحشرني في موضوع طلاقهما، وأنا مش بعلق، واللي ماسك الصفحة بتاعتي على إنستغرام، قالي أصالة عملتك انفولو".

وفيما يتعلق بخضوعها لعمليات تجميل، نفت إنجي علي إجراءها أي عملية طوال حياتها ولكنها أجرت تجميلا بالبوتكس"، قائلة: "معملتش عمليات تجميل وعايزة اعمل لكن حتى الآن لا، وعملت بوتكس بس مش كتير، ولكن لما هحتاج هعمل وبخاف من العمليات وعندي مشكلة صحية أنى مينفعش أخد بينج تخدير".

وأشارت الإعلامية إنجي علي إلى أنها تزوجت مرتين عن حب ولكن انفصلت في الزيجتين، مضيفة: "أنا اتجوزت مرتين عن حب وأنا معرفش اتجوز غير عن حب، وشكل الحب بينتهى بالجواز، واكتشفت أن الجواز بيبوظ حاجات كتير أو ممكن يكون عندنا بس".

وأكدت الإعلامية إنجي علي أنها تكره الكذب والخيانة، قائلة: "بكره الكذب وأنا تعرضت للخيانة في حياتي، وعندي مشكلة اني بحس بحاجة غريبة قبل أي مرحلة اتعرض فيها للخيانة ولو ههرب بحاجة من الحياة هاخد أمي وبنتي".

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وأبدت الإعلامية إنجي علي رغبتها في إجراء حوار مع الفنان الكبير يحيي الفخراني تصل من خلاله إلى القمة الفنية، قائلة: "لو هعمل لقاء إعلامي وممكن اعتزل بعده، وأكون وصلت للقمة هيكون مع النجم يحيي الفخراني"، مؤكدة أن لديها الكثير من الأسئلة لديه التي تثير حاستها الإعلامية ليحيى الفخراني.

وأشارت الإعلامية إنجي علي، إلى أنها تتحدث كثيرا مع الزعيم عادل إمام بعيدا عن الكاميرات ولديها علاقة قوية به، موضحة أنها لا تريد أن تستغل قوة العلاقة بينهما للتأثير عليه لإجراء حوار تلفزيوني معه، قائلة: "بعرف عادل إمام عن قرب وبسأل عليه وهو مش بيحب يعمل أحاديث إعلامية، وأنا مش بحب استغل شغلي عشان اضغط على حد ومقدرش ومحبش أضايق عادل إمام".

وردت "إنجي" على سؤال بأن تامر حسني المنافس الوحيد لعمرو دياب ، قائلة: "عمرو دياب ملوش منافس، ويكفى استمرارية عمرو دياب والنجاح هو الاستمرارية، وأنا بحب عمرو وتامر حسني لكن مينفعش أوزن تاريخ عمرو دياب بتاريخ تامر حسني".

وأكدت الإعلامية أنجي علي، أن الفنانة الكبيرة إسعاد يونس أفضل مذيعة في تقديم البرامج الفنية، مشيرة إلى أن منى الشاذلى أيضا إعلامية كبيرة ولم تكن بينهما أي منافسة حينما عملا بجانب بعضهما في قناة دريم، قائلة: "منى الشاذلي بدأت معايا في دريم وكنت بحبها جدا فى العاشرة مساء ومكنش فى منافسة بينا هي كانت إعلامية يومية وأنا أسبوعية وكنا بنقدم حاجات مختلفة".

وأوضحت الإعلامية إنجي علي، في لقاء ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أن سبب عدم تحقيقها نجاحا كبيرا في المجال الفني بسبب كثرة قبولها لأدوار المجاملة، مضيفة: "مقدرتش أحقق حاجة كبيرة فى التمثيل عشان قبلت أدوار مجاملة كتير ولكن عمر ما كان التمثيل بالنسبة لي نمبر وان".

وتابعت: "بحب السينما، وبشوف أرقى حاجة فى الدنيا الفن عشان بيجمع الناس بعيدا عن الديانة والجنسية، وعملت حاجات كتير قوي مجاملة ومكنتش بعرف أقول لا إنما دلوقتي بقيت بقول لا"، لافتة إلى أنها سعيدة بما وصلت إليه في مجال الإعلام وتحب لقبها كمذيعة فنية.