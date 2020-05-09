شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تحتفل بعيد الأم مع والدتها بعد سلبية اختبارات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تينا نولز لوسون والدة بيونسه إن نتائج تحليل فيروس كورونا الخاصة بها وبأسرتها جاءت سلبية، وذلك بعد تعاون الثنائى تينا وبيونسيه مؤخرًا فى إنشاء مبادرة "I Did My Part" للترويج لاختبار COVID-19 فى هيوستن.

وأضافت تينا أنه بما أن نتائج الاختبار كانت سلبية، تقول تينا إن الأسرة ستلتقى فى عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة عيد الأم للاحتفال به.

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وكانت أعلنت النجمة العالمية بيونسيه التبرع بـ6 ملايين دولار لعدد من المبادرات خلال تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون مع صندوق الإغاثة التابع لمؤسس تويتر جاك دورسى "Startsmall"، حيث يتم تقديم التبرع للتحالف الوطنى للصحة العقلية، جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، والمنظمات المجتمعية المحلية التى تعمل على تحسين الصحة العقلية.

وفى بيان على موقعها على الإنترنت قالت بيونسيه إن الأعباء العقلية تتسارع للأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى الضروريات الأساسية خلال هذه الأزمة، حيث قدمت الدعم لمجموعة من الجمعيات الخيرية التى توفر هذه الضروريات، من الطعام والمياه ومستلزمات التطهير والتنظيف والأدوية وأقنعة الوجه ومستلزمات النظافة الشخصية.