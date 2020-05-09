فيديو .. رد فعل الحضري عندما طلبته المساعدة للزواج في خلي بالك من فيفي

تبدأ الحلقة الثامنة عشر من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب كابتن المنتخب المصري عصام الحضري، إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

ويدخل الحضري إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه ويحاول تهدئة

فيفي، ومن ثم يرقصون ويغنون على بعض من أغانيهما، وبعد ذلك تأتي سيدة تقدم القهوة ولكنها تسقط على الأرض فتقلق فيفي عبده عليها، ثم يحاول الحضري إفاقتها، ولكنها تطلب الزواج منه.

وبعد ذلك تعود الانفجارات مرة أخرى، ولكن يظهر فأر لكي يخيف عصام الحضري، ويقوم باصطياده ورميه خارج الفيلا، وتسقط فيفي عبده مغشيًا عليها بعد تدمير فيلتها.

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وفي نهاية المقلب تقوم فيفي عبده بالرقص والزغاريد، ويقوم كابتن المنتخب المصري عصام الحضري بالرقص والغناء مع فيفي.

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