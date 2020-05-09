خاص الفن-"أولاد آدم" بجزء ثانٍ العام المقبل

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الذي حققه مسلسل "​أولاد آدم​" خلال عرضه بشهر رمضان ٢٠٢٠ وبعد مشاهدة القصص الكثيرة والمهمة لشخصيات هذا العمل، أكد المنتج اللبناني ​جمال سنّان​ في حديث خاص مع الفن انه يعمل على التحضير لجزء ثانٍمن المسلسل في السنة المقبلة حيث أن قصة العمل ونهايته تسمحان بأن يكون عملاً فيه أكثر من جزء.

يذكر ان المسلسل من بطولة ​ماغي بو غصن​ وقيس الشيخ نجيب ومكسيم خليل ودانييلا رحمة ومن اخراج الليث حجو وكتابة رامي كوسا وانتاج ايغيل فيلمز ويحقق نجاحا كبيرا حاليا وكان يوم امس اخر يوم تصوير فيه.

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