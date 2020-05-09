تراند اليوم : الفتوة حلقة 16 – مي عمر تفكر في قتل عايدة رياض.. وتعترف لياسر جلال بحبها

شهدت الحلقة الـ16 من مسلسل الفتوة بطولة الفنان ياسر جلال العديد من الأحداث، حيث بدأت بالمشهد الأخير من حلقة أمس بزيارة السيدة التى تدعى ثريا إلى منزل زينب زوجة فضل الفنان محمود عبد الحافظ كبير العربجية والتى كانت تحاول إغواءه ولكنه رفض إغراءها مؤكدا لها أنه متزوج ويحب زوجته زينب وخدعت ثريا زينب بأن هناك علاقة بينها وبين فضل لكنها لم تكن تعلم أنه متزوج ونصحتها بمتابعة زوجها وعليها أن تأخذ حذرها منه لأن عينه زايغة.

من ناحية أخرى عاد المعلم صابر الفنان أحمد خليل إلى منزله بعد زيارته لزوجته الأولى التى اكتشف انها، مازالت على قيد الحياة وسأل عن زوجته الثانية حسيبة الفنانة عايدة رياض لينتقم منها لأنها السبب في هروب أحباب زوجته الأولى ووالدة ليل الفنانة مى عمر التى هددت بالانتقام هى الأخرى من زوجة أبيها.

وشهدت الحلقة ذهاب الشيخ مبروك الفنان أحمد خالد صالح إلى حسن الجبالى الفنان ياسر جلال يطلب منه الحضور معه أثناء طلبه ليد شكر للزواج منها وتجسد دورها الفنانة هنادى مهنى.

وتضمنت الحلقة ذهاب حسيبة ام الفتوة عزمى الفنان أحمد صلاح حسنى إلى جميلة الراقصة تطلب منها أن تبتعد عن ابنها عزمى ولكن جميلة لقنتها درسا قاسيا وقالت إن عزمى هو من يطاردها وذكرتها بحبها القديم للفتوة أحمد الجبالى الذى فضل عليها غيرها فاضطرت حسيبة أن تتزوج المعلم صابر.

وشهدت الحلقة عتاب زينب لفضل بسبب خيانته لها مع ثريا وطلبت منه الطلاق فرفض، وعلى صعيد آخر ألقى المعلم صابر يمين الطلاق على حسيبة ليعود إلى زوجته الأولى بعدما قال لها إنه كشف ألاعيبها.

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على صعيد آخر ذهب رزق للمعلم سيد اللبان الفنان رياض الخولى يوضح له خوفه من جميلة الراقصة ومن الذهاب لشيخ الحارة الذى أرسل اليه، وهدد رزق الفتوة سيد اللبان إذا حدث له مكروه سيعترف بكل شيء فقد قتلا معا شيخ الصياغ بشر وسرقا ذهبه ولكن المعلم اللبنان طمأن رزق وطلب منه ألا يذهب لشيخ الحارة.

ونادى على جعفر بعد رحيل رزق قائلا له أريدك في مهمة وهى التخلص من شخص ما ولم يصرح باسمه ويبدو أن اللبان قرر قتل رزق ليدفن سره وسر قتلهما لبشر معه وانتهت الحلقة بذهاب ليل إلى حسن الجبالى في منزلة وأثناء خروجها فجأة يظهر شقيقها عزمى لتختبئ وراء حسن وتخفى وجهها وينتهى المشهد بجملة الله الشهيرة لعزمى داخل أحداث المسلسل.

مسلسل الفتوه تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي ويعرض يوميا على قناة الحياة وشارك في بطولته كوكبة من النجوم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..