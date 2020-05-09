شكرا لقرائتكم توم كروز في الفضاء.. فيلم سينمائي بالتعاون مع ناسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، الثلاثاء، أن الممثل الشهير، توم كروز، يتعاون معها لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وقال جيم برايدنستاين، مدير ناسا، على تويتر "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية".

كما أضاف "نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلاً جديداً من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة".

ولم يقدم برايدنستاين أي تفاصيل لكن التغريدة نُشرت بعد تقرير لموقع الترفيه الإلكتروني (ديدلاين) جاء فيه أن كروز يعمل مع شركة تسلا ورجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس في مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يجري تصويره في الفضاء.

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وقال الموقع، أمس الاثنين، إن مشروع فيلم الإثارة المقترح لا يزال في مراحلة الأولى.

ولم يرد ممثلون عن كروز على طلب تعقيب.

ناسا

هذا ويشتهر كروز (57 عاما) بطل سلسلة أفلام (ميشن إيمبوسيبول) "مهمة مستحيلة" بأداء المشاهد الخطيرة في أفلامه بنفسه. وقاد كروز طائرات مقاتلة في فيلمه القادم (توب جن: مافريك) وتشبث بطائرة وهي تقلع عن الأرض في فيلم (ميشن إيمبوسيبول روج نيشن) "مهمة مستحيلة: أمة مارقة" عام 2015 وتسلق برج خليفة في دبي، أطول مبنى في العالم، ضمن أحداث فيلمه (ميشن: إيمبوسيبول جوست بروتوكول) "مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح".

وصدر قرار بتعليق تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة في فبراير شباط مع تفشي وباء فيروس كورونا في إيطاليا.

كما تسبب الوباء في وقف الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود وإغلاق دور العرض السينمائي.