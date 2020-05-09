نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر "انستجرام"

نشرت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة سوداء انيقة وبنطلون جلد اسود، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها واضعة ماكياج هادئا.

وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة: "حبك يا غالي غيرلي حالي على شوقي ليك بصحى وبنام ❤"



يذكر أن أحدث أعمال النجمة الذهبية نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".

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وتعاونت نوال في الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغان باللهجة المصرية.



وعلى صعيد آخر، طرحت نوال الزغبي أغنية القوية شهر فبراير الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا.

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