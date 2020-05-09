شاهد الملامح الأولى من فيلم تشارليز ثيرون The Old Guard

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلعب النجمة تشارليز ثيرون دور البطولة في فيلم Netflix القادم The Old Guard، والذى من المقرر أن يعرض فى 10 يوليو المقبل وهو من إخراج جينا برينس - بيثوود، والنجوم كيكي لين ، ومروان كنزارى، ولوكا مارينيللى، وهارى ميلينج ، وفان فيرونيكا نجو ، وماتياس شوينارتس ، وشيوتيل إيجيوفور وهو الفيلم المأخوذ عن سلسلة الروايات المصورة لجريج روكا.
وكانت عدسات المصورين قد رصدت ثيرون وهي تتسوق في كاليفورنيا، حيث اشترت كميات كبيرة من المنتجات، ونقل الصور موقع جاست جيرد والتي ضمت صورها أثناء الخروج من المحل وهي ترتدي الكمامة والقفازات، ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه تشارليز أنها تبرعت بمبلغ مليون دولار لمساعدة ملاجئ العنف المنزلي والبرامج المجتمعية خلال الوباء العالمي كورونا.
آخر أعمال ثيرون كان فيلم الدراما والسيرة الذاتية Bombshell بطولة الثلاثى تشارليز ثيرون، نيكول كيدمان، مارجو روبى، وإنتاج شركة Lionsgate، ويشارك فى بطولته جون ليثجو، أليسون جاني، مالكولم ماكدويل، كيت ماكينون، كوني بريتون، ليف هيوسون، بريجيت لوندي باين، روب ديلاني، مارك دوبلاس.
فيلم Bombshell يدور حول رئيس شبكة فوكس نيوز روجر آيلز Roger Ailes، الذى تم طرده بعد مزاعم بالتحرش الجنسى من العديد من النساء، ومصادفات مقابلته مع مجموعة من النساء، والأجواء السامة التي حدثت في الشبكة.
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