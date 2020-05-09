شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم الثالث من Yellowstone قادم 21 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة" Paramount "، عن أول تريلر للموسم الثالث من مسلسل Yellowstone ، المقرر بدء عرضه يوم 21 يونيو المقبل، كما قامت الشبكة بتجديد العمل لـ موسم رابع، وذلك فى فبرار الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، تدور أحداث مسلسل Yellowstone حول عائلة داتون، بقيادة جون دوتون، الذي يسيطر على أكبر مزرعة لتربية الماشية في الولايات المتحدة.

مسلسل Yellowstone ، من بطولة كيفن كوستنر، لوك جرايمز، كيلي رايلي، ويس بنتلي، كول هاوزر، كيلسي اسبيل، بريكن ميريل، جيفرسون وايت، جيل برمنجهام، إيان بوهين، فوري جي سميث، دنيم ريتشاردز.

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وكان قد تم تصوير الموسم الثانى من المسلسل في يوتا ومونتانا، واجتذب الموسم الأول 5.3 مليون مشاهد حيث أصبح المسلسل من أكثر المسلسلات مشاهدة بعد The Walking Dead.

كما كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد عرض النسخة الجديدة من سلسلة الأفلام الشهيرة Transformers، حيث يعرض في 24 يونيو 2022 بدور العرض السينمائي وذلك بعد عودة الوضع إلي طبيعته بسبب فيروس كورونا، حيث كشفت شركة "Paramount Pictures"، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "variety".

لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن أي تفاصيل حول الفيلمين الجديدين، إلا أنه من المتوقع أن يحدث تطور ملحوظ في أحداث الأجزاء الجديدة من السلسلة، بالإضافة إلى لم تكشف شركة Paramount Pictures، عن المخرج الذى سيقوم بإخراج أي من الفيلمين الجديدين، ولا فريق العمل، ومن المتوقع أن يتم إضافة أسماء جديدة إلى الأجزاء.

كما تعمل شركة Paramount Pictures على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey سيلعب سميث دور بطل الكتاب نيك كوبر، وهو وكيل فيدرالي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، وظيفته هي تتبع المجرمين، الذين يسلكون طرق إجرامية غريبة ومثيرة، ويتميز ضمن أحداث نيك كوبر نفسه يتميز بهبه فريدة، وهى التحليل التنبئي الذي يسمح له أن يرى ما سيحدث قبل أن يحدث، وبالتالى فإنه يستخدم مواهبه الخاصة ضد أعدائه اللامعين، مثل قاتل يمكنه أن يستخدم الوقت لصالحه، ولكنه مع سير أحداث الفيلم يجد كوبر نفسه أمام خطر كبير.