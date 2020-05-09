براءة دنيا بطمة وشقيقتها من النصب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في تطور مهم لقضية حساب فضائح المشاهير «حمزة مون بيبي»، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في مراكش بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، لعدم كفاية الأدلة.

القاضي أمر أيضاً بحفظ الملف إلى حين ظهور أدلة جديدة تثبت العكس، في الوقت الذي قرر فيه استمرار متابعة نجمة Arab Idol في حالة سراح مع استمرار وضعها تحت المراقبة القضائية ومواصلة سحب جواز سفرها، في الوقت الذي أمر فيه باستمرار حبس ابتسام ومتابعتها في وضعية اعتقال احتياطي.

دنيا مازالت تواجه جنح تتعلق بالمشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، بالإضافة إلى بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

يُذكر أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش كان قد أمر بإلقاء القبض على ابتسام مارس الماضي، وايداعها سجن اللوداية لاستكمال التحقيق معها وهي تحت الاعتقال، وذلك بعد الانتهاء من التحقيق مع المصممة المغربية عائشة عياش، والتي اعترفت أن ابتسام بطمة كانت تمتلك الرقم السري لحساب «حمزة مون بيبي» على موقع التواصل الاجتماعي Snapcha.