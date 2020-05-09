إطلاق البرومو الدعائي لمسلسل شاروخان Betaal الجديد على Netflix

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
أصدرت Netflix يوم الجمعة أول مقطع دعائي لمسلسل الرعب القادم ، Betaal ، الذي تنتجه شركة شاروخان Red Chillies Entertainment. يروي المسلسل قصة فريق مكلف بتطهير سكان القرية، ومشاركتهم غير المقصودة في إطلاق العنان لعدو مرعب.
كما تتناول القصة محاولات الفريق لتهجير سكان غابة كامبا من أجل بناء طريق سريع ، لكن تعثر الفرقة على لعنة جبل بيتال وتطلق العنان لجيش من الزومبي.
وفي سياق القصة، تصبح القرية النائية مسرحًا لمعركة قوية عندما يتم إطلاق العنان لـ Betaal البالغ من العمر قرنين ، وهو ضابط في الجيش الهندي البريطاني، وكتيبته من معاطف الزومبي ، حيث يقع القرويون التعساء في صراع مروع.
يضم فريق عمل Betaal النجوم فينيت كومار ، أهانا كومرا ، سوشيترا بيلاي ، جيتندرا جوشي ، مانجيري بوبالا ، وسينا أناند.
في السياق، أصدرت Netflix عدة مسلسلات هندية أصلية في عام 2020. مثل Jamtara ، يليه Taj Mahal عام 1989 ، ثم Shemukh.
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