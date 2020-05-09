أميتاب باتشان يعلن عودة برنامجه «من سيربح المليون»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

كشفت تقارير واردة أن النجم والمضيف الأسطورة أميتاب باتشان أميتاب قد بدأ التجهيزات الجديدة لإطلاق الموسم الـ12 من النسخة الھندية من برنامج (من سیربح الملیون)، بالھندية Banega Kaun Crorepati ،وسيكون عرضه على قناة Sony Entertainment الھندية.

وأفادت صحيفة “زي نيوز” الهندية المتخصصة سيطرح باتشان أول سؤال لتسجيل KBC في الساعة 9:00 مساءً في 9 مايو 2020 . وسيستمر هذا حتى 22 مايو 2020.

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وأشار التقرير أن نجم “شولاي” ، سيطرحسؤالًا جديدًا كل ليلة. كل ما عليك فعله هو الإجابة عن هذه الأسئلة بشكل صحيح عبر الرسائل القصيرة أو من خلال SonyLI، ولفتت من يستطيع الهروب من صوته وسحره المغناطيسي؟

يعتمد البرنامج الشهير على توجيه اسئلة معلومات عامة لمن يستضيفهم، حيث يرصد لذلك جوائز مالية ضخمة لمن يجب بشكل صحيح ومتتالي عن الأسئلة.

كانت تقارير قد أشارت في السابق، أن النجمتين المرشحتين مادري ديكسيت-نيني و ايشواريا راي باتشان هما المعنيان باستضافة البرنامج، لكن تغريدة الممثل السبعيني حسمت المسألة.