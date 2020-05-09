شاروخان يشارك بريانكا شوبرا وويل سميث في حفل اونلاين

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

لا يزال يعاني الوسط الفني في بوليوود من فقدان ريشي كابور وعرفان خان، حيث تعاونت بوليوود مع هوليوود مؤخراً لاستضافة حملة لجمع التبرعات تسمى “أنا للهند“K تم بث هذا الحفل الموسيقي المرصع بالنجوم في جميع أنحاء العالم على Facebook.

بهدف جمع الأموال للتبرع لمنظمة غير حكومية هندية غير ربحية تدعى GiveIndia ، أشرف مخرجا بوليوود زويا أختار وكاران جوهر على حفل جمع الأموال - “أنا للهند”.

نجد من الأسماء الكبيرة التي شاركت في حفل “أنا للهند” شاروخان ، وكارينا كابور خان ، وبريانكا شوبرا جوناس ، وأكشاي كومار ، وغولزار ، رحمان إلى جانب أسماء عالمية مثل ميك جاغر ، وميندي كالينغ ، ونيك جوناس ، وويل سميث ، ورسل بيترز -

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كجزء من أدائه ، تحول “ملك الرومانسية” شاروخان إلى مغني راب. كما أظهر أدائه ، الذي شاهده الملايين في جميع أنحاء العالم ، أصغر أولاده أبرام، الذي سرق العرض بجاذبيته. كانت رسالة الأداء الغنائي الممتع لشاروخان “كل شيء سيكون على ما يرام”.

مباشرة من الولايات المتحدة ، تواصلت الممثلة بريانكا شوبرا جوناس مع المشاهدين عبر قصيدة مؤثرة للشاعر الهندي فيجاي موريا. تلى ذلك كلمات بريانكا الخاصة ، “دعنا نتمسك بالعالم ... دعنا نحافظ على آمالنا حية وننتظر حتى يشفي العالم.”

كما شاركت في الحفل الممثلة علياء بهات ، التي كانت حزينة وتتعامل مع وفاة والد صديقها رانبير كابور ريشي كابور. تشتهر علياء بمهاراتها في التمثيل ، كما أنها محبوبة في الهند بسبب قدراتها التمثيلية.