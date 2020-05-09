محمد رمضان يتبرع بالكمامات ومستلزمات مستشفيات العزل.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يكتف النجم المصري محمد رمضان بالملبغ الذي تبرع به لمكافحة أنتشار جائحة كورونا في مصر، وقرر التبرع بكمامات وقفازات وأدوات التعقيم والتطهير، وغيرها من المستلزمات الطبية في مستشفيات العزل الصحي لمصابي كورونا في مصر.

رمضان نزل بنفسه لتوصيل المستلزمات الطبية لمستشفى العجورة، والشيخ زايد آل نهيان، وشارك الفنان المصري مقطع فيديو استعرض من خلاله الكميات الكبيرة التي تبرع بها، أرفقها بتعليق كتب فيه: «أقل واجب تجاه بلدي، شكراً لكل العاملين في القطاع الطبي على وقوفهم في الصفوف الأمامية لمواجهة ڤيروس كورونا المستجد».

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يُذكر أن محمد رمضان سبق وتبرع بمبلغ يصل إلى 2 مليون جنية لصالح صندوق «تحيا مصر» ضمن المبالغ التي تم رصدها لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

من ناحية أخرى، يتألق محمد رمضان في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «البرنس» الذي يشارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه فى إطار شعبي حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.