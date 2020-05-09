غادة إبراهيم: زوجي خانني مع فنانة ولم يساندني أحد في قضية الدعارة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية غادة إبراهيم، إنه لم سانها أحد من نجوم الفن، وأصدقائها من خارج الوسط الفني هم من وقفوا إلى جانبها وقت قضيتها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنها أنها لم تكن تتخيل أن يحدث لها ذلك في وقت أزمتها.

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وأكدت أنها خرجت من قضية الآداب التي لفقت لها بأقل الخسائر، وتعلمت درسًا في حياتها لا يمكن نسيانه، موضحة أنها تعرضت للخيانة من قبل زوجها مع فنانة وهي سبب طلاقها منه، وأنها لم تكن تريد التحدث حول الأمر

وأضافت أن زوجها السابق كان يطلق على نفسه لقب وزير مع كل تغيير وزاري، وخانها مع واحدة اسمها إلهام بنت عفاف، وهي كانت تعتقد أنها ستكون حرم الوزير القادم منه، كما أنها هي من طلبت الطلاق منه ولم يصبح وزيرا، مشيرة إلى أن زوجها خانها مع سيدة س عمر والدتها.

وأوضحت حقيقة تدخينها للسجائر قائلة: “أنا مبدخنش سجاير وده شيء غريب عند البعض، لأنهم على اعتقاد أن الفنان لازم يكون بيشرب سجاير، وبعتبر عام ٢٠١٩ هو وش السعد عليا لأن ماما بدأت تستعيد صحتها وحكم النقض صدر في نفس السنة، وبدأ يجيلي شغل تاني والمخرجين والمنتجين يتصلوا عليا”.