ظهور نادر للفنانة نجلاء فتحي بعد طول غياب.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ظهرت الفنانة المصرية نجلاء فتحي بعد طول غياب في مقطع فيديو جديد تبادله محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

نجلاء اختارت أن تهنئ زوج ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا، المخرج محمد خضر، بعيد ميلاده في الفيديو، حيث قالت: «كل سنة وأنت طيب يا محمد وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي، ترجع لنا بألف سلامة»، حيث روت الفنانة بهذا الفيديو ظمأ الكثير من محبيها الذين تبادلوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مؤكدين على احتفاظها بجمالها رغم تقدم عمرها.

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آخر ظهور لنجلاء فتحي كان خلال حضورها مراسم تشييع جنازة زوجها الإعلامي المصري الراحل حمدي قنديل، 1 نوفمبر عام 2018، من مسجد الرحمن الرحيم، حيث ارتدت الفنانة ملابس الحداد السوداء، وغطت شعرها بحجاب أسود، وكسى الحزن والانهيار ملامحها، في الوقت الذي تغيبت فيه عن حضور العزاء الذي أقيم بمسجد عمر مكرم.

يُذكر أن نجلاء فتحي انجبت ابنتها الوحيدة «ياسمين» من زوجها الثاني سيف أبو النجا الذي ظهر في فيلم « امبراطورية ميم» في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة، وهو الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا، بينما كان الزوج الأول للنجمة المصرية المهندس «أحمد عبد القدوس» نجل الأديب إحسان عبد القدوس، إلا أنها كانت زيجة قصيرة، لترتبط بالإعلامي المصري حمدي قنديل منذ عام 1995، وحتى وافتة المنية عام 2018.