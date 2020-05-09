نشر الفنان محمد هنيدي صورة جديدة على حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي و تبادل الصور و الفيديوهات " تويتر " و علق على الصورة قائلا:
اتربينا من واحنا صغيرين على حديث وقصة دخول امرأة النار في قطة بسبب انها حبستها ، بس في ناس ولا اتربت ولاتعرف ربنا انها تعمل في كائن برئ كدة
تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا يظهر فيه مجموعة من الفتيات يعذبن قطة صغيرة بشكل وحشي. مما أدي إلي إستياء الكثيرين عبر مواقع السوشيال الميديا.
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كانت هذه تفاصيل خبر تغريدة شديدة اللهجة من الفنان محمد هنيدي عبر "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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