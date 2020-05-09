شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رشاد: لم أتردد فى خوض تجربة التمثيل فهى تكمل مشوار المطرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المطرب محمد رشاد تجربة التمثيل لأول مرة فى السباق الرمضانى لهذا العام من خلال مسلسل "ليالينا 80"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.

وفى تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال الفنان محمد رشاد، أقدم دور "أمير" فى مسلسل "ليالينا 80"، وهو مطرب شعبى من حارة بسيطة، يحلم أن يكون مطربا مشهورا، وأضاف شخصية أمير تشبهنى كثيرا فى الحقيقة وتشبه كفاحى فى الوصول لحلمى مع تغيير بعض اللمحات البسيطة.

واسترسل قائلا حاولت إضافة بعض الإفيهات واللزمات للشخصية، وتعديل بعض الجمل بما يتناسب معها بالاتفاق مع المخرج، حتى يكون الدور قريبا منى، فعندما عرض عليا دور أمير لم أتردد لحظة فى خوض تجربة التمثيل، تحديدا أن المسلسل من إنتاج شركة سينرجى المعروف عنها تقديم أعمال قوية ومؤثرة فى الجمهور.

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وعقب رشاد قائلا تجربة التمثيل بالنسبة لى مهمة جدا، وخطوة لابد منها للمطرب، فأنا أرى أن التمثيل مكمل لمشوار المطرب ويرتقى به لمستوى أعلى،

وكشف فى نهاية حديثه أنه بصدد خوض تجربة سينمائية جديدة، سيعلن عن تفاصيلها عقب الانتهاء من الاتفاق عليها.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويعرض المسلسل على شاشة cbc، حصرياً طوال أيام شهر رمضان.