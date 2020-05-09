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شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد ريهام حجاج ومحمود حجازى فى "لما كنا صغيرين" حديث السوشيال ميديا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار مشهد جمع ريهام حجاج ومحمود حجازى من مسلسل "لما كنا صغيرين" إعجاب مشاهدى المسلسل الذين أثنوا على أداء كل منهما، وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا المشهد الذى تلوم فيها "دنيا" ريهام حجاج، "يحيى" محمود حجازى، على موقفه المتخاذل منها بعدما صرحته له بان "سليم" محمود حميدة يسعى إلى إيذائها لكنه ما زال يدافع عنه.
تواجه ريهام حجاج، محمود حجازى بصورة "صافى" و "سليم" محمود حميدة، لتؤكد له علاقة محمود حميدة بالمخدرات ، لكنه يصر على أقواله ويرفض اتهام "سليم" باتجاره فى المخدرات.
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
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