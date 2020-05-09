شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد ريهام حجاج ومحمود حجازى فى "لما كنا صغيرين" حديث السوشيال ميديا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار مشهد جمع ريهام حجاج ومحمود حجازى من مسلسل "لما كنا صغيرين" إعجاب مشاهدى المسلسل الذين أثنوا على أداء كل ‏منهما، وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا المشهد الذى تلوم فيها "دنيا" ريهام حجاج، "يحيى" محمود حجازى، على موقفه ‏المتخاذل منها بعدما صرحته له بان "سليم" محمود حميدة يسعى إلى إيذائها لكنه ما زال يدافع عنه.

تواجه ريهام حجاج، محمود حجازى بصورة "صافى" و "سليم" محمود ‏حميدة، لتؤكد له ‏علاقة محمود حميدة بالمخدرات ، لكنه يصر ‏على أقواله ‏ويرفض اتهام "سليم" باتجاره فى المخدرات.‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم ‏سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 ‏مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو ‏تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد ‏على‎‏.‏

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