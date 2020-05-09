شكرا لقرائتكم خبر عن لما كنا صغيرين الحلقة 15.. ريهام حجاج تستغيث بـ خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 15 مسلسل "لما كنّا صغيرين"، بظهور والد يحيي ‏الوزير السابق ووالدته، وكان التجمع في مكتب بقسم الشرطة ‏المحتجز فيه يحيي، ودارت مناقشة بين دنيا "ريهام حجاج" ووالد ‏يحيى صارحته فيه "دنيا" بأن سليم "محمود حميدة" يتاجر في ‏المخدرات مع ذلك أصر يحيى "محمود حجازى" على ألا يعترف ‏على سليم.‏

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وبعد رحيل دنيا "ريهام حجاج"، طلب يحيى "محمود حجازى" من ‏والده أن يستخدم تليفونه، ليتصل بسليم ويخبره أن دنيا معها ‏صورته هو وصافى التقطها "ياسين" خالد النبوى.‏

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ومازالت المواجهات مستمرة بين سليم "محمود حميدة" و"ياسين" خالد ‏النبوى، الذى اتهمه بحقيقة تجارته في المخدرات، وسأله كيف ‏تكونت ثروته الحالية ؟ وينتظر إجابته بالمحكمة‎.‎

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‎كما تناولت الحلقة ذهاب ياسين إلى صافي في بيتها، ليواجهها ‏بكذبها وأنها تعرف سليم بالفعل والدليل صورة المقابر، ولكنها نفت، ‏وطالبت ياسين بالابتعاد عنها.‏

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وانتهت الحلقة بطلب ريهام حجاج المساعدة من ياسين بعد أن ‏هددها عمها بحيازة فيلتها بحكم عقد حاز عليه سرقة، وفى نفس ‏الوقت تأكد ياسين من أن السكينة التى كان يتناول بها حسن الغداء ‏عند "دنيا" هى نفسها السكين التى استخدمت لقتل نهى.‏

ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم ‏سى‎ ‎dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة ‏‏10:15 ‏مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 ‏مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎‏.‏