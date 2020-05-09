شكرا لقرائتكم خبر عن لما كنا صغيرين الحلقة 15.. ريهام حجاج تستغيث بـ خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة 15 مسلسل "لما كنّا صغيرين"، بظهور والد يحيي الوزير السابق ووالدته، وكان التجمع في مكتب بقسم الشرطة المحتجز فيه يحيي، ودارت مناقشة بين دنيا "ريهام حجاج" ووالد يحيى صارحته فيه "دنيا" بأن سليم "محمود حميدة" يتاجر في المخدرات مع ذلك أصر يحيى "محمود حجازى" على ألا يعترف على سليم.
وبعد رحيل دنيا "ريهام حجاج"، طلب يحيى "محمود حجازى" من والده أن يستخدم تليفونه، ليتصل بسليم ويخبره أن دنيا معها صورته هو وصافى التقطها "ياسين" خالد النبوى.
ومازالت المواجهات مستمرة بين سليم "محمود حميدة" و"ياسين" خالد النبوى، الذى اتهمه بحقيقة تجارته في المخدرات، وسأله كيف تكونت ثروته الحالية ؟ وينتظر إجابته بالمحكمة.
كما تناولت الحلقة ذهاب ياسين إلى صافي في بيتها، ليواجهها بكذبها وأنها تعرف سليم بالفعل والدليل صورة المقابر، ولكنها نفت، وطالبت ياسين بالابتعاد عنها.
وانتهت الحلقة بطلب ريهام حجاج المساعدة من ياسين بعد أن هددها عمها بحيازة فيلتها بحكم عقد حاز عليه سرقة، وفى نفس الوقت تأكد ياسين من أن السكينة التى كان يتناول بها حسن الغداء عند "دنيا" هى نفسها السكين التى استخدمت لقتل نهى.
ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى dmc الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء.
مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.
كانت هذه تفاصيل خبر لما كنا صغيرين الحلقة 15.. ريهام حجاج تستغيث بـ خالد النبوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.