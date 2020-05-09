شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد شاهين يسجل دعاء دينيا بعنوان "صوت الأذان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب محمد شاهين من تسجيل دعاء دينى جديد بعنوان "صوت الأذان"، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، وإخراج محمود بامبو، ومن المقرر أن يتم طرحه علي طريقة فيديو كليب غدا السبت علي يوتيوب والقنوات الفضائية.

من ناحية أخرى طرح شاهين مؤخرا، دعاء يحمل اسم "مركب حياة" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم وهو من كلمات سارة سعيد وألحان وليد سامى وتوزيع عمرو الخضرى وإخراج محمود بومبو.

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ويقول الدعاء : رب البشر مايجيبش شر، الشر من ضعف النفوس، شرع القلوب تملى الجيوب تصبح يادوب عبد الفلوس، غميت ضمير وبقيت أسير أعمى البصيرة ومش بصر، ناسي ان علام الغيوب رزاق وده سر القدر، ترتيب الهي وكلنا في مركب حياه.

يذكر أن شاهين طرح "ألبوم" العام الماضى ضم أغنية "ابن عمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.

وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادى، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.