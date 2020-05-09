شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 15.. ممدوح الشناوى يهدد ياسمين عبد العزيز بإيذاء طليقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة 15 من مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، الذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما ذهاب مهند المنياوى "ممدوح الشناوى" للجاليرى الخاص بغالية "ياسمين عبد العزيز" لمقابلتها، وذلك بعدما حرر عبد الله الروبى "شريف منير" طليقها محضرا ضده بسبب المشاجرة التى حدثت بينهما وانتهت برفع السلاح من رجال مهند على عبد الله الروبي.

وقابلت ياسمين، ممدوح مقابلة سيئة وعاتبته باستياء على كلامه الذى قد قاله لطليقها من قبل عنها بأنها كانت على علاقة به أثناء زواجها، ولكن ينكر مهند هذا الكلام ويؤكد لها أنه من تأليف عبد الله طليقها، ولكن ترفض ياسمين مضايقته فى المكان لأنها لا تستقبل ضيوف فى مكان عملها وتطلب منه البوح عن سبب الزيارة .

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وهنا يكشف لها مهند سبب الزيارة وهو أن شريف منير قد حرر محضرا ضده بعد أن تعاركا سويا واستخدم علاقاته فى ذلك المحضر، وأفصح لها عن سبب المشاجرة بأن عبد الله كان على علاقة بصديقة مهند الأمر الذى دفعه للشجار معه، وحذرها فى نهاية حديثه بضرورة إبلاغ شريف منير بالتنازل عن المحضر وإلا سيؤذيه هو وكل من يخصه .

مسلسل ونحب تاني ليه يعرض علي قناة CBC، وCBC دراما بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، سمر مرسي، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.