"صورة استوقفتني".. أحمد صلاح حسني يعلق على صورة أحمد خالد صالح ووالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان أحمد صلاح حسني، على صورة للفنان أحمد خالد صالح ووالده الراحل الفنان خالد صالح، شاهدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب حسني تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": " صورة استوقفتني وأنا بتصفح الميديا .. حبيبي أحمد خالد صالح وحبيبنا كلنا الاستاذ خالد صالح .. فنان كبير رحمه الله عليه". ويشارك الفنان أحمد خالد صالح، الفنان أحمد صلاح حسني، في مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، مي عمر، رياض الخولي، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، هنادي مهنا، إنعام سالوسة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي

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