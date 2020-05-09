محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أبدى الفنان أوس أوس "محمد أسامة" عضبه ممن ينتقدون مسرح مصر، رغم انتهائه.
وقال أوس أوس لـ"الخليج 365": "مسرح مصر كبرنامج انتهى، اتفقت أو اختلفت عليه فهو انتهى خلاص، فامتحكمش على الناس لما تروح تشتغل في عمل تاني، أنا مثلا وحمدي عاملين مسلسل وفي حد مش عاجبه ألاقيه بيروح يشتم مسرح مصر ليه، أكتر حاجة بتضايقني بيشتموا مسرح مصر عشان واحد فينا ربنا موفقهوش في حاجة مثلا؟ ليه كدا؟".
وأضاف: "مسرح مصر انتهى، لأن عقدنا مع MBC انتهى، بالمناسبة احنا أكتر ناس اتضايقنا إن مسرح مصر خلص، احنا بنتعامل مع المسرح إنه بيتنا اللي بنروح نقعد مع أستاذ أشرف عبدالباقي فيه".
ويعرض لأوس أوس مسلسل "2 في الصندوق" مع حمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| أوس أوس غاضبا: "كل حد مش عاجبه عمل لينا يشتم مسرح مصر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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