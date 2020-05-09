"خلي بالك من فيفي" يثير غضب رواد السوشيال ميديا ومُحبي الحيوانات

اثار ظهور فأر في برنامج خلي بالك من فيفي والمذاع عبر شاشة Mbc مصر، غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الحيوانات.
وظهرت خادمة فيفي في برنامج "خلي بالك من فيفي" وهي تمسك في يدها فأر لترهب به ضيف حلقة اليوم، حارس المرمى "عصام الحضري"، مما أثار غضب وسخط رواد مواقع التواصل الإجتماعي و محبي الحيوانات، بعد ظهور الفأركوسيلة للدعابة والمزح.
وإنهالت التعليقات من محبي الحيوانات بعد عرض الحلقة، وإحدى هذه التعليقات:" هو ايه حوار ولا موضه استخدام ارواح ربنا في برامج الهزار و المقالب دي فيفي عبده جايبه فار و بيرموا علي بعض كنوع من الهزار ايه المواضيع دي هو مافيش ضوابط او اَي حديمنع التصرف ده، افهموا ان ارواح ربنا مش ماده للسخريه او الهزار و بيحسوا و كفايه كده ".
وبرنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على إستضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحه بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد، ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.
يُعرض برنامج "خلي بالك من فيفي" على قناة "MBC مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.
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