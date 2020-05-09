مغامرات أحمد فهمي وأكرم حسني في مسلسل "رجالة البيت "

بعد مرور خمسة عشر يوماً من بدء الماراثون الرمضاني الجديد لعام 2020، بدأت قصص المسلسلات تأخذ شكل واضح، حيث تنوعت مابين الكوميدي والدراما ومنها ما يدور حول حكايات حربية، وبين حقب زمنية مختلفة.

فيأتي مسلسل "رجالة البيت" بقصة كوميدية إجتماعية، بمشاركة نخبة من نجوم الكوميديا، وهم " أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، ويزو، عارفة عبد الرسول ".

بدأت أحداث الحلقات من مسلسل "رجالة البيت" بظهور أحمد فهمي (تيمون) و أكرم حسني (بومبا)، وبيومي فؤاد (عيد) وعارفة عبد الرسول (فرح)، ويزو (تهاني) من أسرة واحدة يعيشون في منزل جدهم لطفي لبيب.

وشهدت الحلقات إبتكار تيمون وبومبا العديد من الحيل لجمع الأموال بطرق غير شرعية عن طريق السرقة والنصب والإحتيال.

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وبدأ تيمون أول عملية سرقة لجده (لطفي لبيب) أثناء نومه، ولكن ينقلب السحر على الساحر وينتشل جده منه امواله التي يملكها .

وتابعت الحلقات قيام تيمون وبومبا بإستغلال تهاني زوجة بومبا في مشروعها للدروس الخصوصية، بعد إضافة فقرة الرقص على حصصها للطلاب بهدف جمع الاموال.

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كما إستغلوها إيضاً في سرقة مخزن لبان كبير يحتوي على بضاعة بألاف الجنيهات، من خلال إغرائها لحراس المخزن، حتى يتمكنون من سرقته، ولكن بعد دخلولهم سوء اللبان يكتشف بومبا بان زوجته وابناءه يدمنون اللبان و يلجئون لدكتور اسنان بعد ظهور السوس من اكل اللبان.

أحمد فهمي وأكرم حسني يسرقون مخزن لبان

وبعد شهرتهم في تجارة اللبان تقرر ايتن عامر (المعلمة سمارة) الإنتقام منهم بحرقها

للبضاعة التي تنافسها في سوق اللبان والتي يمتلكها تيمون وبومبا.

وشهدت الحلقات إبتكار تيمون وبومبا بمساعدة (عيد) في مص دماء أهل منطقتهم أثناء نومهم بهدف المتاجرة به، ولكن بمجرد معرفة أهل المنطقة يقومون بالهجوم على منزلهم ولكنهم بفرون هاربين ويتركان (عيد) في يدهم.

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كما قام تيمون (أحمد فهمي) بالسخرية من صوتزوجته الفنانة هنا الزاهد، وذلك حينما جلس تيمون بومبا للتفكير فى طريقة لتخريب فرح (عيد) وعارفة عبد الرسول (فرح) بعدما اتفقا على الزواج.

وخلال الحلقات طلب بومبا من تيمون بأن يضع حداً لتصرفات والده لأن يتصل بوالدته فى التليفون ليلاً، ورد عليه تيمون بأنه من الممكن أن تكون والدته تتحدث مع محمد الشرنوبى فى التليفون وليس والده، ليأتى رد بومباً أن والدته من المستحيل ان تفعل ذلك، لأن الشرنوبى أصغر منها بكثير وأنها تحدثت معه فقط لطلب رقم أحمد مالك لأنها من معجبيه.

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وقال بومبا لتيمون أنه عندما دخل على والدته سمعها تقول يا منال، فرد عليه تيمون ما يمكن تكون طنط منال، لان طنط منال صوتها عامل زى صوت الفنانة الرقيقة هنا الزاهد.

وتوالت الأحداث بسعي تيمون وبومبا وراء جمع الأموال حيث يلجأن لشركة شحاتة، ميدرها الفنان محمد جمعة، بهدف جمع الأموال، ويخصلون على قرص كامل في الشحاتة، ولكنهم بعد

تعلمهم الشحاته يظهرون عبر برنامج تليفزيوني يستهدف الحالات الإنسانيه و ينصبان على الناس بعد تبديل اذن تيمون لاذن من طين والأخرى من عجين، وينجحون في جمع ٣ مليون جنية ويقرران فتح مخبر معجنات بأسم "معجنات تيمون وبومبا".

ولكن مدير شركة الشحاتة يكشف عملتهم ويبلغ عنهم وزارة الصحة، وبمجرد ظهور مدير الصحة يفر تيمون وبومبا بالهروب.

أحمد فهمي مصاب بمرض ودن من طين والأخرى من عجين

كما شهدت الأحداث ظهور مالك الجمعية الخيرية التى سرق تيمون وبومبا الملابس منها، ويدعى كابتن جابر، ويخبرهم بأن الجمعية الخاصة به ليست خيرية، وإنما ستارة لعمله فى غسيل الأموال، وأنه يبحث عن شيك فى جاكيت بدلة سوداء سرقها تيمون وبومبا ويأخذ عائلته رهائن حتى يعيدا تيمون وبومبا الشيك.

يذهب تيمون وبومبا للبحث عن جاكيت البدلة التى يتواجد بها الشيك، ويصلان إلى بنك لمعرفتهم أن الشخص الذى اشترى البدلة سيحضر لإيداع فلوس، ويحضر هذا الشخص مسلحلاً، وفجأة تظهر أصوات سرينة الشرطة وينصحاه بخلع الجاكيت حتى لا يتعرف عليه أحد، ومباشرة يبلغان عنه الشرطة ولكنهما لم يجدا شيئاً فى البدلة ويدركان أن الشيك فى جاكيت البدلة الثانية.

ويذهب تيمون وبومبا لموقع تصوير أحد الأفلام لأن صناع الفيلم اشتروا جاكيت لاستخدامها فى تصوير مشهد قتل، ويحاول تيمون وبومبا إيقاف تصوير المشهد ولكن فى النهاية تم تصويره، وذهبت الطلقة فى الشيك الذى كان داخل البدلة، وعندما يعودان إلى المنزل يقومان بحيلة ذكية للإيقاع بالكابتن كمال حيث جعلاه يعترف أنه يعمل فى غسيل الأموال وتدخل الشرطة للقبض عليه.

يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كلاً من أحمد فهمي، أكرم حسني، بيومي فؤاد، ويزو، لطفي لبيب، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول.

وتدور أحداثه حول تنقل تيمون وبومبا للإقامة في منزل جدهما، وهناك يفاجآن بأن عليهما تحمل المسئولية كاملة، والتكاتف مع بقية أفراد الأسرة من أجل الوقوف بوجه مالك البيت الذي يقطنه جدهما والذي يحاول أخذه منه لبناء برج سكني.