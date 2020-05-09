شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب يطل غدا فى لايف بعنوان "الممثل المحترف فى زمن السوشيال ميديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم فتحى عبد الوهاب فى حلقة نقاشية بعنوان "الممثل المحترف فى زمن السوشيال ميديا"، وذلك فى "لايف" على موقع إنستجرام ، غدا الأحد فى تمام الساعة 10 مساء، وذلك على حسابه الخاص fathyabdelwahabofficial ، ويدير الحلقة الناقد أحمد شوقى.

فتحى عبد الوهاب فنان جمع بين وجهين نادرًا ما يجتمعان، فهو الجاد والهازل معًا، يمكنك تخيّله فى أقصى صور الصرامة وأخف ألعاب الكوميديا، وفى الوقت الذى لا يختلف اثنان حول تقديره كممثل موهوب ومحترف منضبط، امتلك صورة موازية بالغة الطرافة على مواقع التواصل الاجتماعي، ساهمت فى اكتسابه المزيد من المحبين.

النجم فتحى عبد الوهاب سيحل ضيفًا إلكترونيًا للحديث عن عمل الممثل المحترف فى عصر السوشال ميديا، وكيف يمكن للتواصل هائل الحجم أن يكون مفيدًا للفنان إن أجاد التعامل معه.