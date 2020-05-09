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شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك وهزار لأبطال مسلسل النهاية فى كواليس التصوير .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان حسام داغر، متابعيه بصور من وراء كواليس تصوير مسلسل النهاية بطولة النجم يوسف الشريف، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.
وظهر داغر في الصور التي جاءت من احدى أماكن تصوير المسلسل، بصحبه الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة سهر الصايغ والممثل الشاب محمود الليثي، وكتب "احلى كاست في الدنيا".
وبدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف بلقاء جمع المهندس زين بصديقه القديم "أدهم" الذي كان سببًا في سفره للواحة وخلال اللقاء يصارح أدهم المهندس زين بأن الواحة ليست إلا ملاذا لمن يقدر ويستطيع ويستاهل الوجود في الحياة لبناء عالم جديد يكون البقاء فيها للأقوي وهنا يوسف الشريف يؤكد له أنه بذلك الفكر تحول لمجرم ولكن أدهم يطلب من زين إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأن يفكر في نفسه وعائلته وأنه بقدراته مرشح للعيش بالواحة ويعده باستدعاء زوجته وابنه ليعيشوا معه.
يسر "تاجر الجملة" يخبر رضوي "ناهد السباعي" بمكان زين وهو الملجأ الذي كان يعلم فيه الاطفال ، وعمرو عبد الجليل ما زال يختفي ويهرب بعيدًا عن أعين قوات الأمن لكن عندما يذهب لمخبأه يأخذ سلاحًا حديثا، ويكشف أحد رجال السيد مؤنس له عن علاقة تجمع يسر بالريس عزيز وأنه يأويه عنده في مخبأ خاص به وأرسل يستدعي المهندس زين ليكشف له حقائق ومعلومات تهمه ويطلب منه الحضور سريعًا وتنتهي الحلقة بهذا الأمر.
مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما و تدور أحداثة في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.
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