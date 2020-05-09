نجم الزمالك طارق حامد يلقن رامز جلال علقة ساخنة ويسقطه في بركة المياة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، لضحايا رامز جلال في برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

رامز جلال، قال خلال تقديمه لطارق حامد: “لاعب لاغني عنه في التشكيل الأساسي للزمالك موطنة الأصلي دائرة السنتر يستخدم الطرق المشروعة والغير مشروعة لإفساد الهجمات، ويرفع شعار الجنية ومنطقة في الحياة هتأخر مستحقاتي هريح عند حماتي”.

وأضاف: “فتوة ميت عقبة قبضاي خط النص الدفندر البلطجي طارق حامد”.

ووجه طارق حامد رساله لكابتن رضا عبدالعال، عند رؤيته لصورته الشخصية في فقرة الصور قائلًا: “استمر في اللي أنت فيه علشان الشعب بيحب يضحك”.

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كما علق على أزمته مع اللاعب محمود كهربا،في مباراة السوبر، قائلًا: “ما حدث بينه وبين محمود كهربا لاعب الأهلي، كان نرفزة ملعب فقط، وأنه “شتمه” في الملعب دون التعدي عليه”.

كما علق على صورة رامز جلال بقوله: “راجل ناجح”، قبل أن يفاجئ بخروج رامز جلال من خلف البوستر ليصاب بنوبة هلع خفيفة.

ولقن طارق حامد، رامز جلال علقة ساخنة بعد سقوطه في بركة المياة وقام بسحبه إلى بركة المياة هو وأحد الاشخاص من فريق العمل.