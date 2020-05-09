كورونا يؤجل زفاف جينيفر لوبيز

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف موقع جاست جيرد، أن النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز البالغة من العمر 50 عاما، و لاعب البيسبول السابق البالغ من العمر 44 عامًا، قد قاما بتأجيل زفافهما المخطط له في الصيف بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تقرير الموقع الفني أن الزوجان شعرا بأن تأجيل الزفاف يعد الخيار الأفضل وقد تم إخطار الضيوف بأن الزفاف لن يتم في أواخر الصيف كما كان مقرر له.

وكانت جينيفر لوبيز، قد قررت أن تقضي فترة الحجر المنزلي الذاتي بمنزلها الموجود في ميامي بفلوريدا خوفا من انتشار فيروس كورونا بطريقة لم يتوقعها الكثير من محبيها وعشاقها حول العالم.

وكان من المتوقع أن جينيفر لوبيز ستقضي وقتها بين الموسيقي و الغناء، لكن ركزت النجمة البالغة من العمر 50 عاما، علي ممارسة الرياضة باستمرار مع طفليها التوأم و صديقها لاعب البيسبول الشهير اليكس رودريجير و ابنتيه.

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وظهرت جينيفر لوبيز بأحد مقاطع الفيديو و هي تلعب مع عائلتها الكرة الطائرة، بينما ظهر اليكس رودريجيز بأحدي مقاطع الفيديو و هو يقوم بتمرين جينيفر لوبيز و ابنتها ايمي علي لعبة البيسبول التي يعد رودريجيز احدي أهم وأشهر أبطالها في العالم ، بينما ظهرت ابنتيه بالفيديو خلال تصوير الفيديو.

وعلى جانب أخر، اتهم المصور الأمريكي ستيف ساندز، في دعوى قضائية الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، بنشرها صورة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تخصه، مطالبا إياها بتعويض قدره 150 ألف دولار.

المصور المعروف ستيف سانز، اتهم جينيفر لوبيز، وشركة الإنتاج، بالتعدي على حقوق الطبع والنشر، وقد تم رفع الدعوى في محكمة إتحادية في نيويورك من قبل محامي نيابة عن المصور.

وبجسب وثائق المحكمة، كشف موقع “ذا نيوز”، أن ساندز قاضى المغنية بسبب إستخدامها غير المصرح به لصورة التقطها لها، وقامت لوبيز باستخدمها للترويج لعلامتها التجارية دون الحصول على إذن منه أو دفع أي تعويض.

وبحسب تقرير، فقد شاركت جينيفر لوبيز الصورة على حسابها الخاص بها بموقع إنستجرام، الذي يتابعه من خلاله أكثر من 119 مليون متابع، وقالت إن الصورة تلقت أكثر من 656,000 إعجاب على تطبيق مشاركة الصور والفيديو عندما نشرت في يونيو 2017.