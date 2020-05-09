آخرهم مدير التصوير... تعرف بالصور على أشهر أزواج غادة عبدالرازق الـ12

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق جمهورها بإعلان نبأ عقد قرانها إلى “هيثم زينتا” مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”.

غادة كشفت، في تصريحات صحفية، أنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل، على أن يقام حفل زفاف بسيط بعد العيد، ومن المقرر أن يكون شهر العسل في الجونة.

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 لغادة عبدالرازق، حيث صرحت الفنانة من قبل أنها تزوجت 11 مرة، وأضافت مازحة: ” لما عملت مسلسل “زهرة وأزواجها الخمسة” كنت متزوجة بالفعل 4 أو 5 مرات، وبعد المسلسل كملت الباقي ليصبحوا 10 أو 11 مرة”.

Advertisements

وعلى الرغم أن غادة تزوجت 11 مرة من قبل، لكن الأزواج المعروفين هم 5 أزواج فقط، فكانت أولى زيجاتها من رجل الأعمال السعودي “عادل قزاز” والد ابنتها الوحيدة “روتانا” إلا أن هذه الزيجة انتهت بالطلاق بعد استمرارها نحو سبع سنوات.

ثم تزوجت غادة من رجل أعمال من بورسعيد لكن زواجهما لم يستمر طويلا بسبب فارق السن الكبير بينهما، ثم تزوجت من رجل يدعى حلمي سرحان وانفصلت عنه بسبب ارتباطاتها الفنية وعدم تفرغها للمنزل كما أراد زوجها.

غادة تزوجت أيضا من المنتج “وليد التابعي” الذي أنتج لها فيلمين، وهما “أزمة شرف” و“90 دقيقة”، وقد بدأ زواجهما عرفيا ثم تحول إلى رسمي، وتم الطلاق أكثر من مرة والثالثة كانت عام 2009، ثم تزوجت من الإعلامي محمد فودة عام 2011، وقد إنفصلت عنه أكثر من مرة وانتهت الزيجة بالطلقة الثالثة عام 2015.