مها منصور: أخبرت صديقاتي بأني سأبلغ عنهن...ولم أتصرف بـ "نذالة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن تعرضت للعديد من الانتقادات التي وصفت تصرفها بأنه تصرف "نذالة" تجاه صديقاتها، قررت الإعلامية السعودية مها منصور الرد على كل ما أثير حول قرارها.

ونشرت الإعلامية السعودية تغريدةً لها قالت فيها: "اي استفسارات أخرى؟ كل شخص يعارض التبليغ عن التجمعات فهو يعارض أوامر الدولة ويجب محاسبته لجهله المدقع والتسبب في انتشار وباء".

وأضافت: "اللي يقولون "نذالة" معنى النذالة الحقيقي إنك تسكت وتكون سبب في إصابتهم وأهلهم وكبار السن وفقد الأرواح وانتشار الوباء لأنه هنا نطلع من موضوع النذالة إلى موضوع إزهاق الأرواح".

وأوضحت الإعلامية السعودية أنها كانت قد أخبرت صديقاتها بأنهن وفي حال اجتمعن لن تأتي بل ستقوم بالتبليغ عنهن، ولكنهن توقعن أنها كانت مجرد مزحة، لتقوم هي بالإبلاغ عنهن وتخبرهن بعد ذلك أنهم في الطريق.

وجاء هذا الرد بعد نشرها لتغريدة أثارت فيها الكثير من الجدل والانقسام، إذ قالت فيها: "بكل الحب أعترف بأني قد بلغت عن مجموعة من الصديقات مجتمعين في مكان واحد بحجة الملل، لما فيه من الإخلال بالنظام و الإجراءات الاحترازية لمحاربة #كورونا"، مضيفةً: "وهذا واجبنا جميعاً للمحافظة على وطننا الغالي و سلامتنا وسلامة احبائنا.انت كذلك من واجبك التبليغ لو كان اخوك.لست آسفة".

Advertisements

لتلاقي هذه التغريدة العديد من الانتقادات والإشادات في الوقت عينه، إذ طالب بعض المغردين بأن يكون هناك تكاتف من الجميع لمحاربة الفيروس، وذلك من أجل العودة للحياة الطبيعية، وتنفيذاً لتوجيهات الجهات الأمنية التي تمنع التجمعات.

فيما أبدى آخرون امتعاضهم من التصرف، مشيرين إلى أنه كان من الأفضل نصحهم في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم الإبلاغ، وذهب آخرون بأن هذا التصرف هو للبحث عن "الشو" وكان بالإمكان عدم التشهير بهم بهذه الطريقة.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أمس، اعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا وتصنيف المخالفات، وتضمنت اللائحة عقوبات صارمة للحد من التجمعات تبدأ من 5000 آلاف ريال وتنتهي بـ100 ألف ريال، بالإضافة إلى عقوبة السجن.

وكانت مها منصور قد نُقلت في شهر آذار/ مارس الماضي إلى المستشفى بعد أن اشتُبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.