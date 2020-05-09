شكرا لقرائتكم خبر عن "عمر ودياب" الحلقة 15.. على ربيع وخاطر يتنكران فى الزى الخليجى بملهى ليلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "عمر ودياب" بطولة الفنان على ربيع ومصطفى خاطر بالبحث عن عمل جديد فى مجال النقاشة على الرغم من عدم خبرتهما فى المجال، وأثناء عملهما فى إحدى الشقق وجدا صندوقا بداخله رسالة اعتقدوا أنه كنز، وبدآ فى تنفيذ الخطوات الموجودة بالرسالة وكانت من ضمنها الذهاب إلى أحد الملاهى الليلية والتنكر بالزى الخليجى حيث يتمكنان من دخول الملهى.
وأثناء تواجدهما فى الملهى الليلى تواجد المطرب حسن شاكوش الذى ظهر كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة وقدم أغنية "أنا الشبح"، وفي نهاية الحلقة اكتشف عمر ودياب أن الكنز عبارة عن 10 جنيهات فقط.
مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة .
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