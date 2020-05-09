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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تداول صورته مع منى فارق بفستان الزفاف والان مع تفاصيل الخبر
عز ومى فاروق
محمد عز كشف عن حقيقة هذا الأمر حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : هذه الصورة من كواليس مسلسل "الاب الروحى" ومنى لا تمتلك أى صفحات لها على السوشيال ميديا وهذه الصفحة مفبركة مضيفا:"ربنا يخلى زوجتى وأولادى" .
ورد الفنان محمد عز على هذا المنشور، بصور تجمعه مع عائلته "زوجته وأولاده"، وكتب: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات زوجتي وأولادي ربنا يخليكو ليا العمر كله".
بوست منى فاروق
بوست محمد عز
ونشر الفنان محمد عز صورتين مؤخرا له عبر حسابه علي موقع انستجرام، من كواليس مسلسل "الاختيار"، وعلق على الصورة بكتابة : "الاختيار، منسي، خالد سفاح، يا رب كرمك وتوفيقك"، وذلك في إشارة إلي ظهوره خلال حلقة من حلقات مسلسل "الاختيار"، والذي يذاع علي قناة ON في تمام الساعة 9 مساء يومياً طوال شهر رمضان، ويحظي بمتابعة كبيرة منذ بدء عرضه خلال مارثون دراما رمضان.
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.
ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.
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