شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عز يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة تداول صورته مع منى فارق بفستان الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منى فاروق ، عبر حسابها الشخصى، صورة لها بفستان زفاف يجمعها بالفنان محمد عز، وكتبت الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، لتنهال عليها التهاني بالزواج.



عز ومى فاروق

محمد عز كشف عن حقيقة هذا الأمر حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : هذه الصورة من كواليس مسلسل "الاب الروحى" ومنى لا تمتلك أى صفحات لها على السوشيال ميديا وهذه الصفحة مفبركة مضيفا:"ربنا يخلى زوجتى وأولادى" .

ورد الفنان محمد عز على هذا المنشور، بصور تجمعه مع عائلته "زوجته وأولاده"، وكتب: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات زوجتي وأولادي ربنا يخليكو ليا العمر كله".

Advertisements



بوست منى فاروق



بوست محمد عز