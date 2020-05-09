شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اغنية "دامت لمين" لمطرب المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التي يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب كمال، على الفيديو الذي ظهر فيه داخل احدي الاستديوهات مع حمو بيكا، "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".

عمر كمال قدم مؤخرا، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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