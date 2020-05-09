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شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اغنية "دامت لمين" لمطرب المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، متابعيه، بفيديو جديد من كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "دامت لمين" التي يشاركه فيها مطرب المهرجانات حمو بيكا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.
وكتب كمال، على الفيديو الذي ظهر فيه داخل احدي الاستديوهات مع حمو بيكا، "فيه ناس باعوني علشان فلوس، قلت عادي، دامت لمين".
عمر كمال قدم مؤخرا، أغنية "البرنس"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: انت البرنس يا جدع، اصيل وتربية رجال، متنحنيش وخليك جدع، الريح مبتهزش جبال، مسيرها تروح متتعبش، خليك اد الحياة، يا برنس خليك يمين، اوعي تخش طريق بطال، ربك كبير شايلك خير".
عمر كمال وحمو بيكا
"البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود المحلمة الدرامية للعمل مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.
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