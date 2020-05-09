شكرا لقرائتكم خبر عن اللى خلف مامتش.. أحمد خالد صالح يتذكر والده بملابس "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بملابس شخصيته فى مسلسل "الفتوة" تذكر أحمد خالد صالح والده الراحل النجم خالد صالح، فى صورة "مصممة" تجمعهما سويًا، على إنستجرام، أبرزت الشبه الكبير الذى يجمع الأب وابنه.





وعلقت الفنانة هنادى مهنى، خطيبة أحمد خالد صالح على الصورة، داعية الله أن يرحم النجم الكبير خالد صالح، قائلة: "الله يرحمه .. متأكدة أنه فخور بيك جدا".

كان الفنان أحمد خالد صالح قد شارة بصورة من كواليس مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مؤكدا على سعادته للعمل معه فى المسلسل.

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وعلق أحمد خالد صالح علي الصورة، قائلا :" نجم النجوم و الأخ الكبير الي من غير روحه الحلوة و قلبه الأبيض مستحيل كان العمل يخرج بالشكل دا يا رب يكتبلنا النجاح و الشغل يكون عاجبكم. #الفتوة #حسن_الجبالي #الشيخ_مبروك #ياسرجلال".

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس.