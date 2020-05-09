شكرا لقرائتكم خبر عن قبل سجنه 30 عاما.. شاهد الظهور الأول للفنان المحبوس بطرس رؤوف غالى بـ"فلانتينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر في حلقة اليوم الجمعة من مسلسل "فلانتينو"، الفنان بطرس رؤوف غالى، المحكوم عليه بالسجن 30 عاماً على خلفية قضية اتهامه بتهريب الآثار، لخارج البلاد، وجسد بطرس شخصية رأفت الجواهري الذي اشترت منه أسرة فلانتينو شبكة ابنهما رفاعة، ويأتي ظهور غالي بسبب أن مسلسل فلانتينو كان قد تم تصويره قبل محبسه وكان من المفترض عرضه رمضان الماضي ويعتبر الظهور الأول له دراميا بعد الحبس.

يشار إلى أن الفنان بطرس غالى قدم أدوارا ثانوية فى المسلسلات والأفلام السينمائية، وكان أول عمل تليفزيونى له "أحمد أتجوز منى ج 2"، وأول فيلم سينمائى شارك به كان "سرقات صيفية"، كما شارك فى دبلجة أفلام كرتون عديدة منها فيلم "نيمو"، وكان آخر أعماله الواد سيد الشحات، وعلامة استفهام وليالى أوجينى، وكارمن مع الممثلة ريهام حجاج.

قناة dmc تعرض مسلسل "فلانتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب موعد الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

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ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.