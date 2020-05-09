شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى الأمريكى بوب ديلان يعلن عن أول ألبوم له منذ عام 2012 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق المغنى وكاتب الأغانى الأمريكى بوب ديلان الشهر المقبل أول ألبوماته فى ثمانية أعوام بعد طفرة إبداعية للرجل الذى يعد أحد أكثر كتاب الأغانى تأثيرا فى العالم، وذكر بيان مقتضب على الموقع الرسمى لديلان فى وقت مبكر الجمعة أن ألبوم (رف آند راودى ويز) سيطرح فى 19 يونيو. وجاء الإعلان فى أعقاب إطلاق ديلان فى وقت متأخر أمس الخميس أغنية جديدة ثالثة له بعنوان (فولس بروفيت). Advertisements وكان ديلان قد فاجأ متابعيه فى أواخر مارس بإطلاق أغنية (ميردر موست فول) المستوحاة من اغتيال الرئيس الأمريكى السابق جون كينيدى قبل خمسة عقود. ولم يقدم ديلان، الذى يتجنب الدعاية رغم أنه ما يزال يقوم بجولات فى أنحاء العالم، أى تفاصيل بشأن موعد تسجيل موسيقى الألبوم الجديد. وكانت كلمات أغنية (لايك أرولينج ستون) المدونة بخط يد ديلان قد حققت رقما قياسيا بلغ مليونى دولار عند بيعها فى مزاد لدار سوذبى فى نيويورك عام 2014.

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