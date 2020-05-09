شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" الحلقة 15.. منسى ورجاله يخططون لتصفية القناص الخطر "أبو صهيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل الاختيار، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة on، أحدثا سريعة، حيث درس أركان حرب أحمد منسى تحركات القناص الخطر "أبو صهيب"، وذلك بعدما استشهد على يده مجموعة من الجنود، متمركزين أعلى الدبابات، إذ استطاع القناص الخطير والمطلوب من أكثر من دولة أن يقتل جنودا أبرياء، حيث يعمل لحساب الجماعات التكفيرية مقابل الأموال.

ووضع منسى - أمير كرارة - خطة محكمة للقضاء على ذلك القناص الخطر "أبو صهيب" ، وقام بدراسة شاملة لطريقة تفكيره، إذ قام منسى بارتداء ملابس عادية ونزل إلى سيناء، ليحدد ويراقب الأماكن العالية التى يتخذها أبو صهيب لقتل الجنود.

وقرر منسى ورجاله الذهاب بالقرب من المكان الذى يطلق منه أبو صهيب الرصاص على الجنود، لينصبوا له كمينا ويقتنصوه بسرعة قبل عمليته الجديدة ضد الجنود البواسل، وذلك بالتنسيق مع المخابرات الحربية، حيث ارتدوا ملابس عادية، مختبئين أعلى أسطح إحدى العمارات.

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وعلى جانب آخر، تخطط جماعة أنصار بيت المقدس لعملية جديدة الهدف منها كسر الجيش المصرى الذى لا يقهر، حسبما قال أبو عبد الله - ضياء عبد الخالق، كما تحدث عشماوى - أحمد العوضى وعمر سرور مفتى أنصار بيت المقدس، عن إمكانية عشماوى للمضى فى طريقه الجهادى، لاسيما أن عشماوى كان ضابطآ فى القوات المسلحة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل