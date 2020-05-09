شكرا لقرائتكم خبر عن الكره والحقد بيموت صاحبه.. يسرا متحدثة لـ"الخليج 365" عن "خيانة عهد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النجمة الكبيرة يسرا، في لايف عبر صفحة الخليج 365 على الفيس بوك مع الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، إنها سعيدة للغاية بردود الأفعال التي تلقتها من الجمهور وزملائها داخل الوسط الفني، مشيرة إلى أنها تلقت عدد كبير من الرسائل على "ألواتس اب" التى تصل إلى الآلاف ولكنها لم تستطع الرد عليها لإنشغالها الشديد بالتصوير، والذى يستمر حتى نهاية رمضان.



يسرا فى حوارها مع عمرو صحصاح

وعلقت يسرا قائلة :" أنا فرحانة جدا لأنى حسيت إنى بقدم حاجة مهمة للناس، لأن صراع الأخوات موجود في الحقيقة ومذكور في القرآن الكريم من خلال قصة سيدنا يوسف، فعادى إن الصراع ده يحصل في الحياة الحقيقية، ما بين الإخوات وبعضها وما بين الأصدقاء، وشخص تكون لديك ثقة تجاهه ويخونك، ومفيش سبب واضح لهذه الخيانة، وإحنا بندى النموذج من خلال المسلسل مش عشان الناس تعمل زيهم ولكن عشان نتعلم منعملش زيهم، ونقول للناس إن الكره والحقد بيموت صاحبه.





يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يُعرض حاليا علي قناة الحياة في السادسة والنصف مساءً على قناة الحياة، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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وتعود يسرا بـ"خيانة عهد " إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن، وإخراج محمد على.