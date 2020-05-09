شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان بصورة قديمة مع ملك المغرب: تمنياتى لك بدوام الصحة والعافية والسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بصورة مع الملك محمد السادس، عاهل المغرب، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، متمنياً لك دوام الصحة والعافية.

وكتب رمضان عبر الصورة التي التقطها مع ملك المغرب: "جلالة الملك محمد السادس كل عام وانت وولي العهد والشعب المغربي بخير، تمنياتي لك من الله بدوام الصحة والعافية والسعادة.. كنت أحب المغرب وشعبها بعد معرفة جلالتك وكرم ضيافتك وتواضعك وحبك لبلدي مصر أصبحت عاشقاً للمغرب ولشعبها ????????♥️???????? ملحوظة هذه الصورة قبل أزمة كورونا".

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ويخوض رمضان، السباق الرمضاني الحالى، بمسلسل "البرنس"، الذي حظى على اعجاب الكثيرين من جمهوره بعد عرض اولي حلقاته.

بدأت أحداث الحلقة الـ ١٥ من مسلسل البرنس، بمشهد زيارة "عادل" أحمد داش لشقيقه "رضوان البرنس" محمد رمضان داخل محبسه بالقسم، وحاول أن يوضح له بأنه شهد زورا ضده هو وشقيقته "نورا" ريم سامى، بسبب تهديد "فتحى" أحمد زاهر لهما.

ووعد "عادل" شقيقه "رضوان" بأنه على استعداد أن يقول الحقيقة للنيابة مقابل أن يسامحه، ولكن فاجأه "رضوان" مرة أخرى وطلب منه أن يقلع عن تعاطى المخدرات، ويعود إلى نفسه كما كان في السابق، وأن يهتم بشقيقته "نورا" ولا يسمح لأى شخص أن يهددها أو يرهبها أبدا.

ورغم عدم اقتناع "عادل" بشكل كبير بسبب إلحاح الإدمان دائما عليه كعادة المدمنين، إلا أنه تخلص من المخدرات لديه فور وصوله إلى المنزل، حيث قرر أن يقلع عن تعاطى المخدرات بعد تأكده بأنها مضرة به وتنفيذا لطلب شقيقه الأكبر الذى يخاف عليه.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.