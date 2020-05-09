شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يرتدى ثوب الشرير فى "البرنس" ويصبح الحصان الأسود فى المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض النجم أحمد زاهر نفسه واحداً من أبرز نجوم دراما رمضان العام، من خلال دور "فتحى" الذى يقدمه فى مسلسل "البرنس"، وأصبح حديث الجمهور منذ بدء عرض أولى حلقات العمل، فى ظل تقمصة الشديد فى أداء الشخصية المليئة بالشر والكذب والغل والكراهية، حيث استطاع زاهر تقديمها كما يقول الكتاب وحصل على تقدير امتياز فى أدائها.



أحمد زاهر فى البرنس

فتحى "البرنس" الأخ الأكبر لـرضوان (محمد رمضان) شخصية تحمل قماشة واسعة فى التمثيل وبها العديد من التفاصيل، كما تمر بالعديد من المواقف التى تتطلب التغير فى كل موقف على حدة، ويبدو أن أحمد زاهر بمجرد قراءة الشخصية حضر لها جيداً حتى استطاع ارتداء ثوبها والتنقل بين جنباتها بإقناع شديد جعل متابعى المسلسل يكرهونة بالفعل وكأنهم أمام شخص حقيقى وليست شخصية درامية، بل ووصل الأمر لتلقيه رسائل تهديد على السوشيال ميديا من الجمهور.

وظهر أحمد زاهر من الحلقة الأولى للعمل متمكناً من أدواته فى تجسيد شخصية الشرير الذى لا يعرف أى مشاعر أو أحساسيس أو حتى لحظات ضعف أو انكسار، فتجسيده شريرمع أخيه رضوان والصراع على الميراث الذى كتبه والده بالكامل لرضوان، ويصل الأمر إلى محاولة قتل عائلة أخيه ، ليس ذلك فقط بل حاول إكمال الجريمة بقتل أخيه أثناء علاجه بالمستشفى، ولم يهدأ حتى لفق له قضية وأدخله السجن.

واستطاع زاهر التنقل مع الشخصية خلال المشاهد والمواقف المختلفة التى يواجها فكان الابن العاق لوالده قبل وفاته، والكذاب مع زوجته والتى أوهمها أنها لا تنجب ويظهر أن العيب منه، ليس ذلك فقط وإنما كذب كذلك على زوجته الثانية وأقنعها أنه يستطيع الإنجاب وأن العيب فيها بالاتفاق مع الدكتور الذى زوّر تحاليله هو وزوجته وفى كل حالة يظهر زاهر بشكل مختلف عن المشهد الآخر باختلاف الموقف.

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أحمد زاهر مع محمد رمضان فى البرنس

درس أحمد زاهر الشخصية جيداً قبل تصوير أول المشاهد وأدرك جيداً أن شخصية "فتحى" متجردة من المشاعر والأحاسيس أو الشعور بالندم وتأنيب الضمير، حتى فى لحظات انكسار "فتحى"، كما أنه لا يجب أن يترك فرصة للجمهور بأن يتعاطف معه ولو للحظة، واستطاع زاهر النجاح فى هذا الأمر من خلال مشاهده مع أخيه رضوان فحتى وهو فى طريقه للسجن شمت فيه، ولم يشعر بأى ندم بعد قتل زوجته وابنه.

أحمد زاهر فى مسلسل "البرنس" يثبت أنه ممثل من العيار الثقيل، أنه بمجرد توافر الشخصية التى تحمل قماشة ومساحة كبيرة من التمثيل يكون على قدر الحدث ويسحب الأنظار إليه وذلك لا بد أن يتم مع وجود مخرج يحب ممثليه، ويترك لهم مساحة كبيرة من التمثيل تجعل كل منهم بطل فى المشهد، وهذا ما حدث فى البرنس" الذى يعد مباراة تمثيلية مثيرة بين كل الفنانين المشاركين فيه.



حمد زاهر ومحمد رمضان



احمد زاهر وريم سامى فى البرنس



أحمد زاهر بشخصية فتحى فى كواليس البرنس



أحمد زاهر بشخصية فتحى فى البرنس



أحمد زاهر فى البرنس