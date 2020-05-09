فيديو| يسرا تكشف عن موقفها من عملية التحول الجنسي لابنة هشام سليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة يسرا على قصة التحول الجنسي لابنة الفنان هشام سليم، من نورا إلى نور. وقال يسرا خلال مداخلة مع برنامج "Mbc trending"، عبر "سكايب": "الحقيقة، فخورة بهشام وموقفه، وفخورة بنور لأنه جرئ ، وتحمل 26 سنة تحمل حمل من هذا النوع، وعرف يعدي منه ويكون سوي، نور سوي جدا، وهشام أب رائع جدا، وأنا بشوف أنه هشام وقف مع ابنه وقفة من كتر صعوبتها وجدعنته بقت حدوتة مختلفة، لدرجة إن الناس كمان تعاطفت معاه لأنها حست إن الحكاية مش في إيد حد غير الخالق، نور من أجدع الناس اللي هتقابلوها في حياتكم، وأبوه ، وجوزي".

وكان النجم هشام سليم قد أعلن في لقاء مع برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن تحول ابنته "نورا" لذكر، وأكد أنه يتقبله ويحترم ميوله ورغباته.

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